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Общество

20 тысяч посетителей: Экспозиция музея оккупации населения Псковской области оказалась востребованной

Экспозиция музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области оказалась востребованной. За два года музей посетили 20 тысяч человек,проведено 600 экскурсий рассказала корреспонденту Псковского агентства информации директор государственного архива региона, член Общественной палаты России Наталья Исакова.

Часть экспозиции музея - интерактивная. Фото: ПАИ

«Каждый день в музей приходят посетители. Это и организованные группы, в основном, школьников, и туристы. Много гостей города проходят по улице Ленина, видят вывеску музея – и заходят. Равнодушным не уходит никто», – отметила она.

По словам Натальи Исаковой, аудиогид по экспозиции, который появился в музее летом этого года, пользуется спросом. «Посетители пользуются такой возможностью, аудиогид позволяет не упустить самые важные моменты, цифры и факты, которые рассказывают от трагических страницах истории Псковской области», – подчеркнула глава госархива.

Напомним, музей оккупации был открыт 22 октября 2022 года, в День памяти жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень. Эта региональная памятная дата была введена по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в 2022 году и отмечается 22 октября.

Отметим, аудиогид был подготовлен при поддержке регионального медиахолдинга Псковской области и записан в студии радиостанции «7 НЕБО».

Музей расположен в Пскове по адресу ул. Ленина, д. 3, цокольный этаж. Контактный телефон музея: 22-00-45.

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