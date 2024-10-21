Стало известно, люди с какой группой крови самые ревнивые
Некоторые учёные считают, что группа крови определяет характер человека, в том числе и склонность к ревности, пишет «Вечерняя Москва».
Самыми ревнивыми являются люди с первой группой крови. Они стремятся к полному контролю избранника. Их второй половинке придётся терпеть подозрения, упрёки и мониторинг социальных сетей.
Более адекватными являются люди, имеющие вторую группу крови. Если они уличат партнёра в измене, то спокойно попросят объясниться, не устраивая при этом громких сцен.
Обладатели третьей группы лояльны к изменам. Они не будут упрекать партнёра в неверности и, скорее всего, не станут разрывать отношения.
Люди с четвёртой группой не ревнивы по своей природе, но и к себе требуют такого же отношения. Они дают партнёрам свободу, однако не выходящую за рамки.
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