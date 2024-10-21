Латвийскую кошку без прививки не пустили в Россию на госгранице в Псковской области

15:18, 21 октября 2024, ПАИ

Кошку без прививки от панлейкопении не пропустили через российско-эстонскую границу в МАПП «Шумилкино» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Кошка везли из Латвии в Россию. Во время документарного контроля было установлено, что в ветеринарном паспорте кошки нет информации о вакцинации против панлейкопении не позднее, чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев.

В итоге ввоз кошки на таможенную территорию Евразийского экономического союза запретили. Животное возвратили на сопредельную территорию.