Латвийскую кошку без прививки не пустили в Россию на госгранице в Псковской области
Кошку без прививки от панлейкопении не пропустили через российско-эстонскую границу в МАПП «Шумилкино» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Кошка везли из Латвии в Россию. Во время документарного контроля было установлено, что в ветеринарном паспорте кошки нет информации о вакцинации против панлейкопении не позднее, чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев.
В итоге ввоз кошки на таможенную территорию Евразийского экономического союза запретили. Животное возвратили на сопредельную территорию.
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