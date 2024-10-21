Иностранные студенты ПсковГУ отметили индийский праздник Наваратри
Иностранные студенты Псковского государственного университета отметили Наваратри – традиционный праздник индийской культуры, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
Мероприятие прошло в формате фестиваля индийской культуры. Его организаторами стали представители института медицины и экспериментальной биологии совместно с управлением международной деятельности ПсковГУ и RusEducation. Праздник стал для участников возможностью познакомиться с древней культурой, её песнями и танцами.
«Этот праздник пронизан теплотой. Он олицетворяет справедливость, торжество добра над злом и душевный покой», – рассказали студенты из Индии. В переводе с санскрита слово «Наваратри» означает «девять ночей». Это один из древнейших праздников Индии.
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