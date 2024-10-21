Юбилейная спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове

15:16, 21 октября 2024, ПАИ

Юбилейная спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 21 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова









Участниками стартов являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В рамках спартакиады проходит зональный турнир по мини-футболу с участием восьми команд из Пскова, Великих Лук, Порхова и Опочки.

На торжественном открытии участников поприветствовал заместитель главы администрации Пскова, председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алексей Несмашный. «Сегодня я призываю вас задуматься о своём будущем, в том числе и о спортивной карьере. Настоящее будущее у вас ещё впереди», – сказал он. В рамках открытия стартов каратисты выступили с показательными выступлениями.

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