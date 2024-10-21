Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Юбилейная спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове

Юбилейная спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 21 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

  • Юбилейная спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Юбилейная спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Юбилейная спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Юбилейная спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Юбилейная спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове
    Фото: пресс-служба администрации Пскова

Участниками стартов являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В рамках спартакиады проходит зональный турнир по мини-футболу с участием восьми команд из Пскова, Великих Лук, Порхова и Опочки.

На торжественном открытии участников поприветствовал заместитель главы администрации Пскова, председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алексей Несмашный. «Сегодня я призываю вас задуматься о своём будущем, в том числе и о спортивной карьере. Настоящее будущее у вас ещё впереди», – сказал он. В рамках открытия стартов каратисты выступили с показательными выступлениями.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 октября 2024

Псковичи стали победителями областного чемпионата по кудо
21 октября 2024

Юбилейная спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове
20 октября 2024

ФК «Псков» стал чемпионом области по футболу второй год подряд
20 октября 2024

Кубок Псковской области по практической стрельбе прошёл на стадионе «Машиностроитель»
20 октября 2024

Команда из Себежа стала серебряным призёром турнира по волейболу
20 октября 2024

Киай и иппон: около 300 спортсменов сошлись в поединках чемпионата и первенства Псковской области по кудо
20 октября 2024

Публикуем итоги турнира по настольному теннису «Псковская ракетка»
19 октября 2024

Горячий лёд псковских хоккеисток: «АиФ. Псков» рассказал о сёстрах Тельновых

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...