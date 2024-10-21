Хлеб всему голова: учёные объяснили любовь людей к углеводам
Любовь современных людей к углеводам имеет исторические корни. Новое исследование на эту тему опубликовали в журнале Science.
Археологические исследования показали, что у людей с давних времён сформировалась тяга к углеводам через обжаривание клубней и других продуктов, которые содержат крахмал.
В рамках исследования учёные проследили эволюцию гена, который позволяет легче переваривать крахмал и расщепляет его на простые сахара. Именно из этих сахаров организм и получает энергию. Эти гены появились ещё задолго до распространения сельского хозяйства.
Исследователи из штатов Коннектикут и Нью-Йорк проанализировали геномы 68 древних людей и обнаружили ген под названием AMY1, который занимается расщеплением крахмала и вырабатывает фермент амилазу. Без этого фермента люди не смогли бы употреблять макароны, рис, картофель и хлеб.
Анализ также показал, что этот геном был у древних охотников-собирателей задолго до сельского хозяйства. Специалисты сделали вывод, что древний человек уже тогда любил крахмал и сложные углеводы.
Учёные также выяснили, что количество этого гена значительно выросло за последние 4 000 лет. Организм человека за это время адаптировался к плодам сельского хозяйства и зерновым культурам.
Псковские поисковики передали фрагменты найденного в озере истребителя Героя России делегации из Ингушетии
После преобразования в округ в Локне выросли зарплаты муниципальных служащих - Иван Белугин
Единый законопроект, регулирующий продажу алкоголя, рассмотрит Псковской областное Собрание