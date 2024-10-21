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Общество

Хлеб всему голова: учёные объяснили любовь людей к углеводам

Любовь современных людей к углеводам имеет исторические корни. Новое исследование на эту тему опубликовали в журнале Science.

Фото: ПАИ

Археологические исследования показали, что у людей с давних времён сформировалась тяга к углеводам через обжаривание клубней и других продуктов, которые содержат крахмал.

В рамках исследования учёные проследили эволюцию гена, который позволяет легче переваривать крахмал и расщепляет его на простые сахара. Именно из этих сахаров организм и получает энергию. Эти гены появились ещё задолго до распространения сельского хозяйства.

Исследователи из штатов Коннектикут и Нью-Йорк проанализировали геномы 68 древних людей и обнаружили ген под названием AMY1, который занимается расщеплением крахмала и вырабатывает фермент амилазу. Без этого фермента люди не смогли бы употреблять макароны, рис, картофель и хлеб.

Анализ также показал, что этот геном был у древних охотников-собирателей задолго до сельского хозяйства. Специалисты сделали вывод, что древний человек уже тогда любил крахмал и сложные углеводы.

Учёные также выяснили, что количество этого гена значительно выросло за последние 4 000 лет. Организм человека за это время адаптировался к плодам сельского хозяйства и зерновым культурам.

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