Более шести миллионов россиян стали пользователями приложения «Госуслуги. Дом»

17:04, 21 октября 2024, ПАИ

Более шести миллионов россиян стали пользователями приложения «Госуслуги. Дом», сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Работа по цифровизации сферы ЖКХ ведётся по поручению президента России Владимира Путина. В связи с этим Минстрой России и Минцифры РФ внедрили мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Оно способствует решению вопросов ЖКХ в одном окне и управлению домом с помощью мобильного устройства. Так, можно передавать показания приборов учёта, оплачивать ЖКУ и подавать заявки.

Кроме того, через приложение можно голосовать на собраниях собственников.

Планируется, что скоро появится возможность использования сервиса «Госуслуги. Дом» для владельцев индивидуальных жилых домов. Также можно будет включать режим несобственника и помогать в вопросах ЖКХ близким родственникам.