Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу

Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу имени первого русского шахматного мастера Александра Петрова. Соревнования прошли в Опочке, сообщили ПАИ в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу
    Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу
    Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу
    Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу
    Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу
    Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу
    Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу
    Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу
    Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»

Соревнования собрали 27 спортсменов из Пскова, Острова, Пушкинских Гор и Псковского района. Весь пьедестал абсолютного зачёта чемпионата достался псковичам. Первое место, набрав 10 из 11 очков, занял Святослав Самсонов, серебро досталось Александру Кульневу, а замкнул тройку призёров Григорий Шаранков. Для победителя соревнований титул областного чемпиона по блицу стал первым в его игровой карьере.

Кроме того, тренер шахматного клуба «Анлим» Максим Марин стал лучшим среди шахматистов с рейтингом 1700–1999 и занял восьмое место в турнирной таблице.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 октября 2024

Точно в цель: Кубок Псковской области по практической стрельбе
21 октября 2024

Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу
21 октября 2024

Псковичи стали победителями областного чемпионата по кудо
21 октября 2024

Юбилейная спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове
20 октября 2024

ФК «Псков» стал чемпионом области по футболу второй год подряд
20 октября 2024

Кубок Псковской области по практической стрельбе прошёл на стадионе «Машиностроитель»
20 октября 2024

Команда из Себежа стала серебряным призёром турнира по волейболу
20 октября 2024

Киай и иппон: около 300 спортсменов сошлись в поединках чемпионата и первенства Псковской области по кудо

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...