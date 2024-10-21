Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу

16:55, 21 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по блицу имени первого русского шахматного мастера Александра Петрова. Соревнования прошли в Опочке, сообщили ПАИ в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»



Фото: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»















Соревнования собрали 27 спортсменов из Пскова, Острова, Пушкинских Гор и Псковского района. Весь пьедестал абсолютного зачёта чемпионата достался псковичам. Первое место, набрав 10 из 11 очков, занял Святослав Самсонов, серебро досталось Александру Кульневу, а замкнул тройку призёров Григорий Шаранков. Для победителя соревнований титул областного чемпиона по блицу стал первым в его игровой карьере.

Кроме того, тренер шахматного клуба «Анлим» Максим Марин стал лучшим среди шахматистов с рейтингом 1700–1999 и занял восьмое место в турнирной таблице.

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