Темой акции «Ночь искусств» в великолукском музее-усадьбе Ковалевской станет космос

16:34, 21 октября 2024, ПАИ

2 ноября в 13:00 в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино Великолукского района начнётся традиционная всероссийская акция «Ночь искусств». Темой будет космос, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

Гости музея станут участниками торжественного закрытия выставки «Ковалевская и космос», которая работала в музее с 12 апреля.

В программе экскурсия по выставке, показ короткометражного фильма о вкладе Ковалевской в изучение планеты Сатурн, а также познавательный космический квест. Победители получат оригинальный приз – музейные тыквы, выращенные на территории усадьбы.

Продолжится программа балом в парадном зале, где всегда проходили торжества в семье Корвин-Круковских. Например, бал 1874 года был дан в честь Софьи Ковалевской, получившей учёную степень в Гёттингенском университете.

Запись на участие в мероприятии по телефону 8 (81153) 29 523.