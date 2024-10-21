Темой акции «Ночь искусств» в великолукском музее-усадьбе Ковалевской станет космос
2 ноября в 13:00 в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино Великолукского района начнётся традиционная всероссийская акция «Ночь искусств». Темой будет космос, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.
Гости музея станут участниками торжественного закрытия выставки «Ковалевская и космос», которая работала в музее с 12 апреля.
В программе экскурсия по выставке, показ короткометражного фильма о вкладе Ковалевской в изучение планеты Сатурн, а также познавательный космический квест. Победители получат оригинальный приз – музейные тыквы, выращенные на территории усадьбы.
Продолжится программа балом в парадном зале, где всегда проходили торжества в семье Корвин-Круковских. Например, бал 1874 года был дан в честь Софьи Ковалевской, получившей учёную степень в Гёттингенском университете.
Запись на участие в мероприятии по телефону 8 (81153) 29 523.
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