Работа одной из котельных приостановлена в Невеле из-за аварии
Работа котельной приостановлена из-за сложности аварии на сетях и источнике водоснабжения в микрорайоне Колония в Невеле, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.
Эта котельная является паровой и её работа неразрывно связана с сетями водоснабжения. Сегодня удалось устранить только часть аварийных случаев, отметила глава округа.
«В течение завтрашнего дня планируется восстановить штатную работу всех объектов коммунальной инфраструктуры», – подчеркнул Олег Майоров.
Подвоз воды будет осуществляться с 17:30 до 19:00. Ход работ находится на постоянном контроле, уточнил он.
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