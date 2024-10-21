Работа одной из котельных приостановлена в Невеле из-за аварии

17:07, 21 октября 2024, ПАИ

Работа котельной приостановлена из-за сложности аварии на сетях и источнике водоснабжения в микрорайоне Колония в Невеле, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Эта котельная является паровой и её работа неразрывно связана с сетями водоснабжения. Сегодня удалось устранить только часть аварийных случаев, отметила глава округа.

«В течение завтрашнего дня планируется восстановить штатную работу всех объектов коммунальной инфраструктуры», – подчеркнул Олег Майоров.

Подвоз воды будет осуществляться с 17:30 до 19:00. Ход работ находится на постоянном контроле, уточнил он.