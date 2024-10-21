Жителей Псковской области могут принять участие в акции «Макулатура и пластик рулят

17:14, 21 октября 2024, ПАИ

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» приглашает к участию в о всероссийской акции «Макулатура и пластик рулят» проекта «Вторсырье рулит» по сбору макулатуры и пластика для помощи пострадавшим в ДТП. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Конкурс приурочен Всемирному дню вторичной переработки, Всемирному дню памяти жертв ДТП и Международному дню волонтера.

Для участия в акции необходимо собрать макулатуру и пластик, сдать в приемный пункт, а собранные средства перечислить в благотворительный фонд.

Акция проводится с 21 октября по 21 декабря.