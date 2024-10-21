Жителей Псковской области могут принять участие в акции «Макулатура и пластик рулят
Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» приглашает к участию в о всероссийской акции «Макулатура и пластик рулят» проекта «Вторсырье рулит» по сбору макулатуры и пластика для помощи пострадавшим в ДТП. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Конкурс приурочен Всемирному дню вторичной переработки, Всемирному дню памяти жертв ДТП и Международному дню волонтера.
Для участия в акции необходимо собрать макулатуру и пластик, сдать в приемный пункт, а собранные средства перечислить в благотворительный фонд.
Акция проводится с 21 октября по 21 декабря.
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