Отель «Покровский» номинирован на Всероссийскую премию Russian Hospitality Awards

17:53, 21 октября 2024, ПАИ

Отель «Покровский» номинирован на Всероссийскую премию Russian Hospitality Awards, сообщила отельер и ресторатор Ирина Кухи в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 октября.

«Russian Hospitality Awards – это бесплатная премия. В ней около 30 номинаций. У нас была номинация, где одним из критериев отбора стал «тайный звонок» – клиенту звонят и расспрашивают, понравился ли ему сервис. В ресторанах это были «тайные гости» – предоставляется ваучер на определённую сумму. Гость пишет отзыв и ставит оценку по чек-листу. По этим оценкам мы прошли в следующий тур», – рассказала Ирина Кухи.

Теперь отелю «Покровский» нужно приготовить презентацию и видеоролик, в которых нужно рассказать, почему они лучшие. Работы представят в ноябре, а в декабре объявят тех, кто вошёл в пятёрку финалистов, уточнила гостья радиоэфира.

«Мы по России взяли номинацию «Лучший бар России». Это было первое место. Первый раз, когда подали заявку, мы вышли в пятёрку финалистов. Соревновались с сетями крупных отелей мирового уровня. Вышли в финал. На следующий год снова подались в эту номинацию и заняли первое место. Надеемся, что в этом году выйдем в пятёрку финалистов по всем номинациям и привезём награду» – рассказала Ирина Кухи.

Напомним, что Russian Hospitality Awards – это ежегодная премия и церемония награждения лучших отелей России, которая объединяет владельцев и топ-менеджмент сетевых и индивидуальных отелей, генеральных директоров международных сетей, гостиничных операторов, девелоперов, аудиторов, консультантов, общественные и специализированные медиа. В рамках премии определяют лучшие отели и рестораны страны в различных номинациях, а также GM/управляющий года, лучший шеф-повар ресторана при отеле.