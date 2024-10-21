О целях приезда в Псковскую область Всероссийской инспекции по соцсиротству рассказала её участник

17:46, 21 октября 2024, ПАИ

С какими целями в Псковскую область прибыли эксперты Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, рассказала корреспонденту ПАИ советник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Олеся Трофимова.

«В рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства мы приехали в Псковскую область оценить, как в регионе построена профилактическая работа, направленная на сохранение кровной семьи для проживания ребёнка», – отметила Олеся Трофимова.

Комиссия посещает разные учреждения, где круглосуточно прибывают дети не только в Пскове, но и в других районах области.

«Мы знакомимся с деятельностью органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, других учреждений профилактики. Кроме того, мы изучаем деятельность некоммерческих организаций, которая связана, в том числе, и с профилактикой сиротства», – заключила она.

Напомним, что в Пскове сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка также проведут приём.