Молодёжный форум антинаркотического движения стартовал в Печорах

17:52, 21 октября 2024, ПАИ

Молодёжный форум волонтёрского антинаркотического движения «Доброволье.60» стартовал в Печорском муниципальном округе в понедельник, 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.



Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области

















Мероприятие призвано объединить волонтёров для популяризации ЗОЖ и противодействия потреблению психоактивных веществ в молодёжной среде. Участниками форума стали около 100 человек: представители волонтёрского антинаркотического движения УКОН, школьники и студенты.

В программе форума запланированы пленарные дискуссии, круглые столы, тренинги и квесты. Волонтёры обменяются успешными практиками пропаганды здорового образа жизни и узнают, как создавать проекты в сфере профилактики употребления наркотиков для участия в грантовых конкурсах, подчеркнули в комитете.

Молодых людей также ждёт развлекательная программа: экскурсия в монастырь и театрализованное представление волонтёров на тему наркотической зависимости в молодёжной среде.