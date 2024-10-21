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Общество

Молодёжный форум антинаркотического движения стартовал в Печорах

Молодёжный форум волонтёрского антинаркотического движения «Доброволье.60» стартовал в Печорском муниципальном округе в понедельник, 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

  • Молодёжный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60»
    Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области
  • Молодёжный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60»
    Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области
  • Молодёжный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60»
    Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области
  • Молодёжный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60»
    Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области
  • Молодёжный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60»
    Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области
  • Молодёжный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60»
    Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области
  • Молодёжный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60»
    Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области
  • Молодёжный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60»
    Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области
  • Молодёжный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60»
    Фото: комитете по молодёжной политике Псковской области

Мероприятие призвано объединить волонтёров для популяризации ЗОЖ и противодействия потреблению психоактивных веществ в молодёжной среде. Участниками форума стали около 100 человек: представители волонтёрского антинаркотического движения УКОН, школьники и студенты.

В программе форума запланированы пленарные дискуссии, круглые столы, тренинги и квесты. Волонтёры обменяются успешными практиками пропаганды здорового образа жизни и узнают, как создавать проекты в сфере профилактики употребления наркотиков для участия в грантовых конкурсах, подчеркнули в комитете.

Молодых людей также ждёт развлекательная программа: экскурсия в монастырь и театрализованное представление волонтёров на тему наркотической зависимости в молодёжной среде.

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