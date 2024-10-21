Военные, лучники, журналисты: подведены итоги псковского корпоративного турнира по дартсу

17:50, 21 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги соревнований по дартсу, которые прошли в рамках псковской спартакиады среди предприятий. Об этом ПАИ сообщили в Федерации стрельбы из лука Пскова.

В командном зачёте первое место соревнований досталось представителям Ассоциации ветеранов СВО Псковской области. Второе место заняла команда Федерации стрельбы из лука Пскова. Замкнул тройку лидеров коллектив ГТРК «Псков».

Ранее прошёл этап спартакиады по лазерному бою. В нём победу одержали представители Центрального банка России по Псковской области. Серебро у РЖД ПЧ-26. Бронза, как и в дартсе, досталась журналистам из ГТРК «Псков».

Напомним, что в программе спартакиады семь видов спорта: фиджитал-баскетбол, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, лазертаг, дартс и интерактивный футбол.

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