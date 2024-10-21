Управленец из Псковской области участвует в программе «Меганомика. Современный муниципалитет» в Крыму

18:42, 21 октября 2024, ПАИ

Программа «Меганомика. Современный муниципалитет» стартовала на площадке Академии творческих индустрий в Крыму. Псковскую область представляет начальник управления образования администрации Великих Лук Виктория Крюкова, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Мероприятие собрало глав муниципальных образований, их заместителей, а также профильных специалистов по вопросам культуры, молодёжной политики и социально-экономическому развитию из разных регионов России.

Виктория Крюкова руководит работой школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в Великих Луках. За годы работы она реализовала множество крупных проектов, среди которых проект «Школа – социокультурный центр микрорайона». Благодаря этому проекту школа стала площадкой для проведения культурно-просветительских мероприятий.

Также её большое достижение – победа средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова во всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России».

В рамках программы «Меганомика. Современный муниципалитет» Виктория Крюкова работает над проектом набережной в Судаке. Её роль в командной работе – исследователь ресурсов. Она занимается поиском новых возможностей решения поставленных задач.

Главное событие академии – кейс-лекция директора парка Горького Елены Лупиной о летних фестивалях. Участники разберут успешные городские события на примере фестиваля искусств «Горький+» и возможности коллабораций парка с регионами.