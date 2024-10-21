Межрегиональная экспедиция студенческих поисковых отрядов завершилась в Псковской области
В Псковской области завершилась межрегиональная экспедиция студенческих поисковых отрядов «XI студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.
В поисковой экспедиции приняли участие 60 молодых людей из 20 регионов РФ, в том числе четыре человека из Донецкой Народной Республики.
Место организации поисковых работ располагалось близ деревни Колотушино Дновского района, где в годы Великой Отечественной войны в тяжёлых, бесчеловечных условиях концлагеря содержались военнопленные и мирные советские граждане.
Силами поисковиков за время поисковой экспедиции были подняты останки более 150 человек (экспертиза не завершена), найдено 18 медальонов, удалось установить по солдатским медальонам имена семи человек.
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