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Межрегиональная экспедиция студенческих поисковых отрядов завершилась в Псковской области

В Псковской области завершилась межрегиональная экспедиция студенческих поисковых отрядов «XI студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

В поисковой экспедиции приняли участие 60 молодых людей из 20 регионов РФ, в том числе четыре человека из Донецкой Народной Республики.

Место организации поисковых работ располагалось близ деревни Колотушино Дновского района, где в годы Великой Отечественной войны в тяжёлых, бесчеловечных условиях концлагеря содержались военнопленные и мирные советские граждане.

Силами поисковиков за время поисковой экспедиции были подняты останки более 150 человек (экспертиза не завершена), найдено 18 медальонов, удалось установить по солдатским медальонам имена семи человек.

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