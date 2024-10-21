В клубе псковских краеведов проходят «Архитектурные встречи»
Псковичей приглашают на мероприятие в рамках цикла «Архитектурные встречи». Беседа о судьбе межвоенного Пскова пройдёт 23 октября, сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова.
Ведущий программы – научный руководитель проектов сохранения объектов культурного наследия (институт «Псковгражданпроект»), председатель псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов России Владимир Васильев.
Мероприятие пройдёт 23 октября. Начало в 17:00 в актовом зале (улица Профсоюзная, дом 2, первый этаж).
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