В клубе псковских краеведов проходят «Архитектурные встречи»

18:34, 21 октября 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на мероприятие в рамках цикла «Архитектурные встречи». Беседа о судьбе межвоенного Пскова пройдёт 23 октября, сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Ведущий программы – научный руководитель проектов сохранения объектов культурного наследия (институт «Псковгражданпроект»), председатель псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов России Владимир Васильев.

Мероприятие пройдёт 23 октября. Начало в 17:00 в актовом зале (улица Профсоюзная, дом 2, первый этаж).