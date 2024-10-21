Просветительскую акцию «Всероссийский исторический кроссворд» провели в Пскове
Библиотека имени Курбатова стала площадкой для просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд», сообщили ПАИ в библиотеке.
Тема этого года – «Книги и рукописи в собраниях российских библиотек», кроссворд был посвящён истории книги, книгопечатания и библиотечного дела. В 2024 году акция проводилась уже в шестой раз.
Кроссворд успешно написали в 71 регионе России, включая Псков.
Всероссийский исторический кроссворд – это просветительская акция, которая даёт возможность проверить свои знания, воображение и логику, провести время наедине с историей, узнать что-то новое и неожиданное. Для того чтобы решить кроссворд, не нужно специальных исторических знаний – достаточно школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки.
Организаторами акции являются Московский городской педагогический университет и Государственная публичная историческая библиотека России.
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