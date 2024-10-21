Врач-диетолог рассказала о вредной для сосудов пище

19:32, 21 октября 2024, ПАИ

О причинах утолщения и хрупкости сосудов рассказала в интервью «Известиям» диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

По её словам, курение, малоподвижный образ жизни, нарушение гормонального фона, а также недостаток витаминов и минералов оказывают негативное влияние на состояние сосудов.

Эксперт посоветовала исключить из своей жизни всё, что явно вредит здоровью – курение, алкоголь и продукты быстрого приготовления, сахар, а вместо этого добавить в рацион продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты и витамины, которые благотворно влияют на сосуды.