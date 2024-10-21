Врач-диетолог рассказала о вредной для сосудов пище
О причинах утолщения и хрупкости сосудов рассказала в интервью «Известиям» диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.
По её словам, курение, малоподвижный образ жизни, нарушение гормонального фона, а также недостаток витаминов и минералов оказывают негативное влияние на состояние сосудов.
Эксперт посоветовала исключить из своей жизни всё, что явно вредит здоровью – курение, алкоголь и продукты быстрого приготовления, сахар, а вместо этого добавить в рацион продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты и витамины, которые благотворно влияют на сосуды.
Псковский ансамбль «Сказ» стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных народных инструментов
Юная псковичка победила во всероссийском конкурсе-фестивале «Семья и культурные традиции народов России»