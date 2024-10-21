Юная псковичка победила во всероссийском конкурсе-фестивале «Семья и культурные традиции народов России»

20:16, 21 октября 2024, ПАИ

Ученица фольклорного объединения Дома детского творчества Виктория Баринова завоевала победу во всероссийском конкурсе-фестивале «Семья и культурные традиции народов России». Об этом ПАИ сообщил в пресс-службе правительства Псковской области.

Виктория Баринова стала победительницей в номинации «Музыка». Юная псковичка занимается в Доме детского творчества по дополнительным общеобразовательным этно-педагогическим программам фольклорного объединения «Яра», «Вечёрка», «Псковские сказки», «Ткачество». Победа псковички в федеральном конкурсе стала возможной благодаря усилиям педагогов допобразования Галины Березиной и Евгении Листковой.

Мероприятие, организованное при поддержке Министерства просвещения РФ, состоялось в Москве. Оно прошло в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», который является частью президентского нацпроекта «Образование». Конкурс приурочен к Году семьи.