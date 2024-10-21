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Реставраторы вернут первоначальный облик наружному декору собора Троицы Живоначальной в Псковском кремле

Реставраторы вернут первоначальный облик наружному декору собора Троицы Живоначальной в Псковском кремле, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Реставраторы вернут первоначальный облик наружному декору собора Троицы Живоначальной в Псковском кремле. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Керамические изразцы, покрытые глазурью, лепные украшения – оконные наличники верхнего этажа, закомары-кокошники приведут в порядок, будут воссозданы утраченные элементы», – говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, полихромные изразцы были выявлены известным историком архитектуры П. П. Покрышкиным ещё в 1912 году. Они были полностью забелены ещё в ходе ремонтных работ XVIII столетия. Поэтому их нельзя видеть ни на графических изображениях первой половины XIX века, ни на фотографиях конца XIX – начала XX века. Использование полихромных изразцов в оформлении фасадов церковных зданий хорошо известно в строительной практике конца XVII века. В различных цветовых и композиционных сочетаниях их можно видеть на фасадах церквей Михаила и Гавриила Архангелов, Варлаама Хутынского, Одигитрии на Псково-Печерском подворье, в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. Все они дошли до наших дней в различной степени сохранности.

Отметим, сохранившийся (четвёртый по счёту) Троицкий собор возводился в камне в 1682–1699 годах на основе предыдущего строения, при этом здание существенно выросло, достигнув в высоту 72 метров.

Нижний ярус храма украшен поясом изразцовых керамических плит и тяжёлыми наличниками.

В 1893–1895 годах под руководством псковского городского архитектора Ф. П. Нестурха фасады здания получили новую отделку. Отлитые из цемента декоративные элементы оформили большинство оконных проёмов здания, карнизы, проездные арки крыльца и другие части. Изменения не коснулись лишь убранства оконных проёмов придельных церквей и алтарных апсид, сохранивших свой первоначальный барочный рисунок, а также оконных наличников барабанов главного храма, сохранивших отделку конца XVIII века.

После Великой Отечественной войны Троицкий собор стал одним из первых отреставрированных памятников архитектуры.

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