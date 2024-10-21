Литературное чаепитие пройдёт в псковской библиотеке

22:37, 21 октября 2024, ПАИ

Литературное чаепитие пройдёт в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

«Ждём молодых поэтов и авторов-исполнителей, а также зрителей всех возрастов», – пригласили организаторы.

Начало мероприятия в 15:00, вход свободный.