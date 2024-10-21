Литературное чаепитие пройдёт в псковской библиотеке
Литературное чаепитие пройдёт в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.
«Ждём молодых поэтов и авторов-исполнителей, а также зрителей всех возрастов», – пригласили организаторы.
Начало мероприятия в 15:00, вход свободный.
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