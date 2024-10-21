Соревнования по мини-футболу «Твой выбор» среди несовершеннолетних прошли в Порхове

23:54, 21 октября 2024, ПАИ

В Порхове завершились соревнования по мини-футболу «Твой выбор» среди несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Соревнования прошли на городском стадионе. По итогам состязаний победу одержала команда Пушкинских Гор, второе место заняли ребята из Дедовичей, бронзу завоевали порховичи.

Все участники получили сладкие подарки и памятные кружки с символикой турнира.