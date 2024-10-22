Закрывать грибной сезон рекомендует сегодня народный календарь

07:00, 22 октября 2024, ПАИ

22 октября отмечается память Иакова Алфеева — одного из двенадцати апостолов, брата апостола Матфея, сообщает calend.ru.

Согласно житию, прежде чем стать учеником Христа, Иаков был мытарем, а после проповедовал в Иудее и Эдессе. Информации о жизни и деятельности этого святого сохранилось очень мало, тем более что в источниках нередко возникает путаница в сведениях о разных Иаковах. Кроме Иакова Алфеева, в писаниях упоминаются апостол Иаков Заведеев и апостол от семидесяти Иаков, «брат Господень».

В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше Якова (Иакова) русские люди к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки.

Заготовка дров была делом ответственным. От того, как хозяева постараются, зависело, как жарко разгорится печь, как тепло будет в доме. Про дрова и печь русский народ сложил множество загадок. Среди них такие: «Шкаф большой, дверцы маленькие, кладут белое, вынимают черное»; «Дедушка старый, весь белый; лето придет — не глядят на него, зима настанет — обнимают его»; «Зимой нет теплей, летом нет холодней»; «Шуба в избе, рукав на улице».

Нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придет, крупицу пришлет», — говорили в народе.

Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или салом. Пекли также пироги с кашей и угощали ими родных и соседей. «Гости на печь глядят, видно, каши хотят», — шутили по этому поводу люди. Но говорили и так: «На чужую кашу надейся, а своя бы в печи была». И добавляли: «Заварил кашу, так не жалей масла».

На Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки. Их либо солили, либо тушили и подавали с картошкой.