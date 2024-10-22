Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Закрывать грибной сезон рекомендует сегодня народный календарь

22 октября отмечается память Иакова Алфеева — одного из двенадцати апостолов, брата апостола Матфея, сообщает calend.ru.

Согласно житию, прежде чем стать учеником Христа, Иаков был мытарем, а после проповедовал в Иудее и Эдессе. Информации о жизни и деятельности этого святого сохранилось очень мало, тем более что в источниках нередко возникает путаница в сведениях о разных Иаковах. Кроме Иакова Алфеева, в писаниях упоминаются апостол Иаков Заведеев и апостол от семидесяти Иаков, «брат Господень».

В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше Якова (Иакова) русские люди к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки.

Заготовка дров была делом ответственным. От того, как хозяева постараются, зависело, как жарко разгорится печь, как тепло будет в доме. Про дрова и печь русский народ сложил множество загадок. Среди них такие: «Шкаф большой, дверцы маленькие, кладут белое, вынимают черное»; «Дедушка старый, весь белый; лето придет — не глядят на него, зима настанет — обнимают его»; «Зимой нет теплей, летом нет холодней»; «Шуба в избе, рукав на улице».

Нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придет, крупицу пришлет», — говорили в народе.

Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или салом. Пекли также пироги с кашей и угощали ими родных и соседей. «Гости на печь глядят, видно, каши хотят», — шутили по этому поводу люди. Но говорили и так: «На чужую кашу надейся, а своя бы в печи была». И добавляли: «Заварил кашу, так не жалей масла».

На Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки. Их либо солили, либо тушили и подавали с картошкой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 октября 2024

Самозанятым хотят поднять лимит по доходам в 1,5 раза
21 октября 2024

Соревнования по мини-футболу «Твой выбор» среди несовершеннолетних прошли в Порхове
21 октября 2024

«Семейное ГТО» провели в Новоржеве
21 октября 2024

Литературное чаепитие пройдёт в псковской библиотеке
21 октября 2024

Представители Псковской области присоединились к обсуждению законопроекта о местном самоуправлении
21 октября 2024

​Главой комитета по культуре Псковской области назначена Илианна Петрова
21 октября 2024

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили Оксану Иванову
21 октября 2024

Отельер и ресторатор Ирина Кухи стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...