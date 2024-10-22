Эстония может установить на границе с Россией буи с лезвиями

07:43, 22 октября 2024, ПАИ

​Эстония может установить на границе с Россией буи с лезвиями, пишет РБК. Устанавливать цепочки буев или плавающие заборы на понтонах планируется там, где можно нелегально пересечь границу по воде.

Часть этих буев предлагается оборудовать «устройствами с режущими лезвиями», рассказал заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар.

Из 338-километровой эстонско-российской границы только 135 км проходят по суше, и в стране регулярно фиксируют случаи нелегального пресечения границы по воде.

Руководитель миграционной службы Идаской префектуры Эрик Лийва связывал это с решением российских пограничников убрать часть буев, обозначавших фарватер вдоль временной контрольной линии на реке. «Главной причиной можно назвать то, что безопасный судоходный путь никак не обозначен, навигационные буи на пограничных водоемах отсутствуют. И, как показывает статистика, почти все незаконные пересечения временной контрольной линии произошли в местах, где российская сторона в мае по своей инициативе устранила буи», — отметил Лийва.

«В рамках пилотного проекта мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе. Для этого мы изучили, какие варианты есть в других странах», — сообщил Коммусаар.

Одним из вариантов была выбрана система соединенных между собой и закрепленных на дне буев с режущими лезвиями в некоторых местах. «Система построена таким образом, что, если кто-то попытается пересечь эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется», — отметил Коммусаар. Через буи перелезть невозможно, так как «их никак не ухватить», добавил он.

«Не менее важный вопрос заключается в том, что произойдет с системами в зимний период; можно ли их зимой не вынимать из воды и выдержат ли они гололед», — добавил Коммусаар.

Другое возможное решение — забор, плавающий на понтонах. Пилотный проект рассчитан на три года, департамент полиции и погранохраны планирует выделить на это миллион евро.