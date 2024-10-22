54% псковичей рассчитывают на премию по итогам года

08:34, 22 октября 2024, ПАИ

54% псковичей рассчитывают на премию по итогам года, сообщает hh.ru. Больше всего надеются на тринадцатую зарплату псковичи до 34 лет (66%). Число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растет с увеличением уровня доходов: среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 45%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, уже 57%.

Чаще всего псковичи планируют использовать годовую премию на отпуска и путешествия (18%). 15% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. 8% будут тратить премию на семейные нужды, 7% — на подарки, по 6% — на себя и текущие потребности. 5% планируют купить мебель или сделать ремонт в квартире. 4% будут оплачивать обучение (свое или ребенка). 2% собираются купить девайсы и гаджеты, еще 2% потратят премиальные на медицинские услуги (стоматологию, обследования и проч.). По 1% псковичей собираются купить бытовую технику или отремонтировать машину.