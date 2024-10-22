Самозанятым хотят поднять лимит по доходам в 1,5 раза

08:55, 22 октября 2024, ПАИ

В РФ предлагают увеличить порог максимального дохода самозанятых — до 3,6 млн рублей в 2025-м с последующим ростом до 3,8 млн, 4 млн и 4,2 млн в следующие три года соответственно, пишут «Известия».

Сегодня применять такой режим вправе россияне с доходом не выше 2,4 млн в год. Лимит не меняли с 2019-го, когда ввели налог на профессиональный доход (НПД). При этом инфляция с 2019-го по 2024-й оказалась выше, чем изначально прогнозировалось, говорится в пояснительной записке к проекту.

По данным Росстата, цены на товары и услуги за этот период увеличились в 1,5 раза. Чтобы сохранить право на налоговые льготы, многие граждане скрывают свой заработок, то есть уходят в тень. А это приводит к снижению доходов бюджета, отмечается в пояснительной записке.

В то же время в Минфине хотят дождаться окончания действия эксперимента, чтобы определиться с изменениями параметров режима, отметил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, в ведомстве будут принимать соответствующее решение после 2028 года.