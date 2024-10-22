Память не горит. Лекция ко Дню памяти сожжённых фашистами деревень Псковской области

09:56, 22 октября 2024, ПАИ

22 октября в Псковской области отмечается региональная памятная дата – День памяти жителей деревень, сожженных фашистскими карателями. Публикуем лекцию председателя Общественной палаты Псковской области, доктора исторических наук Александра Всеволодовича Седунова, посвященную этим трагическим страницам истории нашей страны и региона.

С момента планирования и подготовки к вторжению в СССР будущая война должна была существенно отличаться от военных действий на Западе. 30 марта 1941-го в Берлине в рейхсканцелярии состоялось расширенное совещание, посвященное операции «Барбаросса». Адольф Гитлер лично обозначил отличие будущей войны на Востоке от кампаний на Западе. Схватка с Советским Союзом, сказал он, будет «войной на уничтожение».

Речь шла не только об уничтожении коммунизма, истреблении комиссаров и коммунистической интеллигенции, но и об исполнении давней мечты Гитлера – завоевании жизненного пространства. «Постановка политической цели с направлением главного удара на Восток может быть реализована только в отношении России; будет ли она большевистской или авторитарной, не играет никакой роли, так как от неё Германии нужны только территория и сырьё». В соответствии с различными документами политического и военного руководства Третьего рейха в СССР планировалось значительно сократить численность местного, в основном славянского, населения с помощью голода, депортаций и выселений, принудительных работ, лишения местных жителей всякого медицинского обслуживания и социальных благ, в том числе права на образование.

План «Барбаросса» и последующие директивы предусматривали уничтожение в ходе молниеносной войны Красной Армии и Советского государства. До зимы 1941-1942 гг. планировалось произвести военную оккупацию советской территории по линии от Архангельска на Белом море до Астрахани на Каспийском море. Необходимо было подавить активное вооруженное сопротивление, реализовать политику «Bandenbekämpfung», т. е. физического уничтожения партизан, подпольщиков и всех, кого нацистские функционеры считали угрозой, невзирая ни на какие установленные законы войны и международные конвенции. Фактически провозглашение этой политики привело к массовым преступлениям против человечности, к геноциду. В соответствии с представлениями Гитлера, Розенберга, Гиммлера и других нацистов политика немецкой армии по «замирению» оккупированных территорий СССР, по контрпартизанским действиям заключалась в том, чтобы нанести «такой ужас населению, что оно теряет всякую волю к сопротивлению». Еще до того, как началась нацистская война против СССР, Гитлер уже освободил своих солдат, подразделения СС, полицию безопасности и СД, а также все оккупационные органы от какой-либо ответственности за жестокость по отношению к мирным жителям.

В соответствии с Директивой № 21 («План «Барбаросса») осуществлялось планирование карательных акций против мирного населения на оккупированной территории СССР. Уже во время войны, 18 августа 1942 года, в период повсеместного и массового развития партизанского движения в СССР Гитлер издал Директиву № 46, в которой цель войны с целью обеспечения безопасности была определена как «полное истребление». Директива призывает вермахт, оккупационные власти, силы безопасности действовать «с крайней жестокостью» по отношению к партизанам. При этом нацисты полностью исключили слово «партизаны» из официального лексикона, заменив его термином «вanden». В директиве все население контролируемых партизанами территорий объявлялось «бандитским». На практике это означало, что целью войны в сфере безопасности было не «умиротворение», а полное уничтожение и депопуляция «бандитских» и «находящихся под угрозой бандитов» территорий, превращение их в «мертвые зоны» («тote zonen»). Ответственными за исполнение Директивы № 46 были командование вермахта и рейхсфюрер СС Гиммлер.

23 мая 1941 года группа по сельскому хозяйству штаба «Ольденбург» представила рекомендации, которые в дальнейшем в значительной мере определили характер оккупационного режима в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях. Северо-Запад России, в отличие от Украины и черноземных зон РСФСР, был отнесен к «лесной зоне», и значит предусматривалось полное ограбление и разорение Северо-Западных областей России сразу же после их захвата. Эти меры исключали возможность возобновления там в дальнейшем активной хозяйственной деятельности. В частности, планировалось использовать урожай льна «целиком в германских интересах». «Свиньи и крупный рогатый скот в этих областях» должны были быть «сразу же изъяты немецкой стороной». В отношении «лесной зоны» говорилось, что «немецкий интерес в сохранении производительной силы этих областей отсутствует... Население этих областей, в частности население городов, будет ожидать величайший голод. Десятки миллионов людей окажутся в этих областях лишними, им придется умереть или переселиться в Сибирь». Эти представления о судьбе людей на территории Псковских районов Ленинградской области во многом определили мероприятия по массовому уничтожению населения, населенных пунктов, по порабощению, переселению и вывозу жителей в Германию. Псков и область фактически стали центром проведения политики геноцида советского народа в годы войны.

Приказом главнокомандующего сухопутными войсками вермахта В. фон Браухича об установлении военного оккупационного режима в районах СССР, подлежащих завоеванию, от 3 апреля 1941 г. было определено, что «Вражеская территория становится районом боевых действий… Активное или пассивное сопротивление гражданского населения необходимо пресечь в зародыше резкими карательными мерами…».

По данным германских спецслужб, в конце июня 1941 г. только в южных районах современной Псковской области им удалось зафиксировать примерно 28 партизанских отрядов, насчитывавших в своих рядах около 1000 человек. В условиях разрастающегося сопротивления 12 августа 1941 г. командующий тыловым районом группы армий «Центр» генерал Шенкендорф издал приказ, который касался применения коллективных мер насилия в отношении местного населения. Фактически его усилиями в конечном счете была создана концепция, с помощью которой немецкие войска боролись с партизанским движением. Приказ обязывал солдат вермахта прочесывать леса и местности для полного освобождения территорий от красноармейцев, партизан и любого проявления сопротивления. Генерал потребовал тщательно проводить обыски населенных пунктов, используя приемы, проверенные на практике, – окружение села, сбор всего населения, фильтрация, арест «чужаков» или всех мужчин призывного возраста, расстрелы и уничтожение имущества, сожжение домов и любые другие акции устрашения.

Командир айнзацгруппы А при группе армий «Север» бригадеферер СС Вальтер Шталекер 15 октября 1941 года в отчете о первых месяцах деятельности писал: «Когда наступление группы армий «Север» было остановлено под Лугой и когда последовали тяжелые бои и сильные атаки русских… Инициативная группа сотрудников СД приступила к поиску новых методов. Поэтому вскоре вооруженные силы переняли опыт Полиции безопасности и ее методы борьбы с партизанами… собранная информация позволила плотнее окружить районы партизан и их пособников. Особенно много информации было о сельских жителях, которые предоставили хорошее или временное убежище партизанам. На основании этих отчетов было прочесано очень много деревень. После того, как деревня была окружена, всех жителей насильно согнали на одну площадь. Были допрошены лица, подозреваемые в связи с конфиденциальной информацией, и другие жители деревни, и, таким образом, в большинстве случаев удавалось найти людей, которые помогали партизанам. Их либо расстреливали на месте, либо, если дальнейшие допросы обещали полезную информацию, доставляли в штаб-квартиру. После допроса их расстреливали. Чтобы добиться сдерживающего эффекта, дома тех, кто помогал партизанам, сжигались дотла...».

В течение 1941-1944 годов на территории различных районов современной Псковской области было проведено множество больших и малых контрпартизанских операций. Планирование таких карательных акций проводили оперативный «Отдел 1А» и разведывательный «Отдел 1С» штабов 16-й, 18-й и 9-й армий вермахта при согласовании командующих тыловыми районами группы армий. При подготовке задействовали весь репрессивный аппарат оккупационных сил, включая «восточные батальоны», части РОА и территориальные подразделения РСХА. Предварительно, при помощи агентов, старост, доносчиков, а также сведений авиаразведки определялись места базирования и силы партизанских отрядов и бригад, затем составлялся четкий план операции, исходные места сосредоточения карательных подразделений и частей вермахта, которые могли принять участие в акции. Каждая из групп получала четкое задание по маршрутам следования для уничтожения намеченных партизанских отрядов. Целями выступали не только партизаны, важно было «усмирить» и «устрашить» местное население. Для этого использовались различные силы и средства. Карательные акции против партизан и мирного населения были неотъемлемой частью оккупационного режима нацистской Германии.

В июле – сентябре 1941 года немцы провели первую широкомасштабную карательную операцию, в ходе которой мирные жители, подполье и партизанские отряды Псковского партизанского края понесли серьезные потери. В Стругокрасненском, Плюсском, Гдовском, Порховском и Псковском районах подразделениями вермахта и айнзатцкоманд использовались различные меры по «подавлению сопротивления» мирных жителей. Уже в сентябре 1941 года более 10 деревень партизанского края сожжены, несколько десятков местных жителей расстреляно.

С декабря 1941 г. непрерывные бои с карателями вела 2-я партизанская бригада. В донесении командира бригады Н. Г. Васильева о борьбе с карательной экспедицией немцев сообщалось, что все отряды вели тяжелые бои с противником. «Враг в период с 1 по 7 декабря совершенно сжег 20 деревень, частично – 19 деревень, а всего сжег 486 колхозных дворов. За это время фашистские варвары повесили, сожгли и расстреляли 101 чел. партийного, советского, колхозного актива и местных колхозников за якобы оказанную помощь раненым партизанам», говорилось в донесении командира бригады Н. Г. Васильева. В другом сообщении Н. Г. Васильева командованию оперативной группы на Северо-Западном фронте говорилось о действиях карателей: «Все занимаемые деревни они сжигают так, например, немцы сожгли Рябые и Ржаные Роги, за исключение тех домов, которые попали под обстрел во время боя».

Среди наиболее масштабных контрпартизанских акций можно назвать карательную операцию «Пантера», проведенную в Себежском и Россонском районе Белоруссии, во время которой погибло около 100 мирных жителей. Во время проведения другой карательной акции в районе Невеля и Усвят было убито около 1200 чел. гражданского населения, сожжено 58 деревень. Во время карательной акции «Зимний лес» в декабре 1942 года – январе 1943 года были уничтожены мирные жители, 2041 человек был захвачен, их вывезли на каторжные работы в Германию, полностью сожжены три деревни, захвачено около семи тысяч голов скота, около 1 тысячи штук птиц, 145 тонн картофеля. Подразделения ягдкоманд, местной полиции, охранных отрядов, полицейского полка и гарнизонов Себежа, Идрицы, Пустошки, совместно с 201-й охранной дивизией в январе – феврале 1943 года проводили карательную контрпартизанскую операцию «Заяц беляк» против двух Калининских партизанских бригад. Каратели уничтожили 877 местных жителей и сожгли несколько крупных деревень. В феврале – марте 1943 года силами 273-го, 276-го, 277-го, 278-го, 279-го, 280-го, 281-го, 282-го латышских полицейских батальонов, 2-го литовского полицейского батальона, 50-го украинского полицейского батальона, 1-й роты 36-го эстонского полицейского батальона, 201-й охранной и 391-й учебно-полевой дивизии, 2-й авиагруппы особого назначения, а также ягдкомандами, отрядами полиции безопасности и СД проводилась крупная карательная операция «Зимнее волшебство». Во время этой карательной акции в Псковской области и Белоруссии было сожжено более 430 населенных пунктов, погибло более 10 тысяч мирных жителей. Под Себежем, Опочкой и Невелем в марте 1943-го проходили акции «Шаровая молния» и «Громовой удар», в результате которых погибли около 300 партизан. В районах Пустошки, Опочки, Идрицы, Себежа, Невеля в октябре 1943-го немцы провели контрпартизанскую акцию «Генрих», в ходе которой погибло около 3500 мирных жителей и уничтожено более 20 деревень.

По уточненным данным, в Псковской области гитлеровцами и их пособниками в годы войны было уничтожено 5082 деревни, из которых каждая пятая после войны так и не возродилась. В Псковском районе, например, из 406 имевшихся деревень было сожжено 325, в Дедовичском – из 363 сожжено 259, в Середкинском – из 154 полностью уничтожено 134 деревни. При этом многие населенные пункты были уничтожены вместе с жителями.

Наиболее ярким примером такого злодейства считается уничтожение деревни Красуха в Порховском районе 27 ноября 1943 г. В тот день фашистскими карателями из 18‑й армии здесь было заживо сожжено в двух гумнах, заколото штыками или расстреляно 280 человек. Подобная участь постигла 5 декабря 1943 г. деревню Добровитки Псковского района, где 16 жителей деревни каратели загнали в церковь, здание которой было взорвано, и все закрытые в ней люди погибли под развалинами, остальные жители деревни были расстреляны. В январе 1944 г. 197 человек было уничтожено в деревне Замошье Плюсского района, в феврале 1944 г. в деревне Малые Льзи сожжено заживо 36 человек. 249 жителей было убито в деревнях Суслово и Глушнево, 360 человек в сожжённой деревне Андрюково, в деревнях Санники и Малиновка Великолукского района было убито 385 человек. 22 октября 1943 года каратели 1-го и 3-го взводов 37-го эстонского полицейского батальона расстреляли и сожгли на месте, в своих домах, 65 человек в деревне Ланева Гора.

Спустя много лет решением Псковского областного суда от 27 августа 2021 года после рассмотрения и изучения «известных и вновь выявленных фактов зверств нацистов на территории Псковской и Великолукской областей» преступления нацистов, совершенные в регионе во время Великой Отечественной войны, признаны геноцидом.