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Культура

Более 400 танцоров объединит Максимовский хореографический фестиваль в Псковской области

Более 400 танцоров примут участие в региональном фестивале хореографического искусства, посвящённом творчеству известного в Псковской области хореографа и педагога В. К. Максимова. Организаторы события отмечают, что готовы принять ещё участников на все разножанровые мероприятия.

Фото предоставили организаторы мероприятия

Особое место в фестивальной программе отводится созданию системы передачи народных традиций в хореографическом исполнительском мастерстве. Жюри конкурсной программы, в составе которого ведущие хореографы из Санкт-Петербурга и Москвы, подготовило мастер-классы по современной и народной хореографии, круглые столы для участников и педагогов. Именно проведение таких мероприятий способствует повышению креативного мастерства танцоров, отметили организаторы.

В жюри конкурса вошли почётный работник культуры Ленинградской области, балетмейстер, обладатель серебряного знака ЮНЕСКО «За заслуги в области хореографического искусства», заведующая сектором хореографии Дома народного творчества комитета по культуре Ленобласти Ольга Горбунова; заслуженный работник культуры России, балетмейстер-постановщик в Государственном ансамбле «Русский Север», в Государственном ансамбле Чувашии, культурной программы 22-х Олимпийских игр, художественный руководитель хореографической школы «Таврида» Виктор Шершнёв и хореограф-постановщик, артистка танцевального театра Алисы Панченко «Алисий пляс», педагог высшей квалификационной категории, преподаватель современного танца кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского института культуры и отделения хореографии «Лицея искусств» Санкт-Петербурга Александра Рогожина.

Мероприятия фестиваля открыты для свободного посещения зрителей. Творческий проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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