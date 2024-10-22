Какие косметические процедуры можно делать осенью, рассказали эксперты

11:28, 22 октября 2024, ПАИ

За какими косметическими процедурами лучше всего обращаться осенью, рассказали специалисты эстетической медицины Пскова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Для обновления кожи и удаления нежелательных мёртвых клеток, что особенно актуально после лета, девушки начинают записываться на глубокий пилинг. А чтобы восстановить уровень влаги и эластичность кожи, подойдут увлажняющие процедуры. Например, инъекции гиалуроновой кислоты. Осенью также увеличивается спрос на лазерные процедуры для удаления нежелательных волос на теле. Для улучшения микроциркуляции и обеспечения лифтинг-эффекта помогут такие аппаратные процедуры, как радиоволновой лифтинг и массажи», – поделилась директор клиники аппаратной косметологии Laser Love Екатерина Алексеева.

Руководитель медицинского центра эстетики лица и тела «М'Элит» Наталья Дмитриева считает, что осень – отличное время, чтобы подготовить кожу к изменяющимся погодным условиям, а также для процедур, которые помогут чувствовать себя намного увереннее и в летний период. «Это процедуры, направленные на борьбу с мимическими морщинами, на избавление от нежелательных волос и повышенной потливости», – рассказала она.

Осенью можно начать делать те процедуры, которые нежелательно делать в весенне-летний сезон. Связано это с периодом восстановления после их проведения. К таким процедурам относят химические пилинги и лазерную шлифовку. «В процессе реабилитации после таких процедур нежелательно длительное пребывание на солнце. Из-за того, что весной и летом солнечная активность повышается, а длительность светового дня увеличивается, реабилитационный период после травмирующих процедур на коже становится некомфортным и может привести к таким побочным эффектам после процедуры, как стойкая пигментация и снижение результативности процедуры», – отметила косметолог-эстетист салона SPAroom Анна Лосева.

Зачем псковские девушки бегут к косметологу, как сохранить здоровье кожи, замедлить процессы старения и обрести уверенность в себе, читайте в специальном материале на ПАИ.