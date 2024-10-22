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Великолучанки участвуют в первенстве СЗФО по баскетболу

Великолукские воспитанницы спортшколы «Экспресс» 2011 года рождения принимают участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по баскетболу, которое проходит в Сыктывкаре с 21 по 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

Великолучанки участвуют в окружном первенстве по баскетболу. Фото: Федерация баскетбола Великих Лук

Помимо великолукской команды в соревнованиях участвуют коллективы из Вологды, Коряжмы и Сыктывкара.

В первом матче турнира великолучанки проиграли вологодским баскетболисткам со счётом 23:111. Во второй игровой день «Экспресс» сыграет с командой из Сыктывкара. Начало в 14:00. Тренирует команду Евгения Егорова.

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