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Общество

Сколько деревень сожгли фашисты в 1941 году в Псковской области, рассказал историк

В сентябре 1941 года более десяти деревень Псковской области были сожжены, а несколько десятков мирных жителей расстреляны, рассказал ПАИ председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук Александр Седунов.

«В июле – сентябре 1941 года немцы провели первую широкомасштабную карательную операцию, в ходе которой мирные жители, подполье и партизанские отряды Псковского партизанского края понесли серьёзные потери. В Стругокрасненском, Плюсском, Гдовском, Порховском и Псковском районах подразделениями вермахта и айнзатцкоманд использовались различные меры по «подавлению сопротивления» мирных жителей», – рассказал он.

«Враг в период с 1 по 7 декабря полностью сжёг 20 деревень, частично – 19 деревень, а всего сжёг 486 колхозных дворов. За это время фашистские варвары повесили, сожгли и расстреляли 101 человека партийного, советского, колхозного актива и местных колхозников за якобы оказанную помощь раненым партизанам», – говорилось в донесении командира бригады Н. Г. Васильева.

Все занимаемые деревни сожгли. Например, немцы сожгли Рябые и Ржаные Роги, за исключением тех домов, которые попали под обстрел во время боя, говорилось в другом сообщении Н. Г. Васильева командованию оперативной группы на Северо-Западном фронте.

Подробнее читайте в статье председателя Общественной палаты Псковской области, доктора исторических наук Александра Седунова здесь.

Напомним, что сегодня, 22 октября, в Псковской области отмечают День памяти жителей сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень.

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