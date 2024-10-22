День памяти жителей сожжённых деревень отмечают в Псковской области
День памяти жителей сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень отмечают в Псковской области сегодня, 22 октября. Эта региональная памятная дата была установлена в 2022 году.
Именно 22 октября в 1943 году карательный отряд 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом уничтожил деревню Ланева Гора Псковского района вместе с жителями. Фашисты таким образом мстили за атакованную партизанами автоколонну полицейского батальона.
По уточненным данным, в Псковской области гитлеровцами и их пособниками в годы войны было уничтожено 5082 деревни, из которых каждая пятая после войны так и не возродилась.
В Псковском районе из 406 имевшихся деревень было сожжено 325, в Дедовичском – из 363 сожжено 259, в Середкинском – из 154 полностью уничтожено 134 деревни.
Всего за годы фашистской оккупации на территории Псковской области было убито более 70 тысяч мирных жителей.
Добавим, что в Псковской области к памятной дате приурочены различные патриотические мероприятия.
Напомним, что в Пскове второй год действует Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Значительная часть экспозиции в нём посвящена именно сожжённым деревням. Фоторепортаж из музея можно посмотреть по ссылке.
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