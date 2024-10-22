Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт «Десять шедевров мировой классики на органе» состоится в Пскове 27 октября

27 октября в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органной музыки из цикла «Десять шедевров мировой классики на органе». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставлено организаторами

Перед слушателями выступит органист Александр Новосёлов, выпускник Нижегородской консерватории по классам «фортепиано» и «орган», магистр Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «орган», солист Карельской государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, обладатель премии «Органист года 2022» за популяризацию органной музыки среди детей и молодёжи в Республике Карелии.

В программе концерта «Десять шедевров мировой классики на органе» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVII-XX вв.: Марка-Антуана Шарпантье, французского духовного композитора и певца XVII-XVIII века, Георга Фридриха Генделя, немецкого и английского композитора эпохи барокко, Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора и органиста эпохи барокко, Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко, Алессандро Марчелло, итальянского композитора-любителя эпохи барокко, Леона Боэльмана, французского композитора и органиста XIX века, пишущего в позднеромантическом стиле, Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора-симфониста и органиста, творящего в свободном стиле, Ремо Джазотто, итальянского композитора-мистификатора XX века, Сэмюэла Барбера, американского композитора-романтика, творящего с элементами неоклассицизма.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, дом 64.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 октября 2024

Более 400 танцоров объединит Максимовский хореографический фестиваль в Псковской области
21 октября 2024

Псковский ансамбль «Сказ» стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных народных инструментов
21 октября 2024

Без срока давности
21 октября 2024

Какие пользующиеся интересом псковичей культурные проекты реализует отель «Покровский», рассказала Ирина Кухи
21 октября 2024

«Водосвятный треугольник»: легенду о Гельдтовой бане рассказала Ирина Кухи
21 октября 2024

Своды Монье восстановили в здании Гельдтовой бани в Пскове во время реставрации
21 октября 2024

Опубликован новый выпуск «Михайловской пушкинианы»
21 октября 2024

Иностранные студенты ПсковГУ отметили индийский праздник Наваратри

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...