Концерт «Десять шедевров мировой классики на органе» состоится в Пскове 27 октября

11:09, 22 октября 2024, ПАИ

27 октября в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органной музыки из цикла «Десять шедевров мировой классики на органе». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед слушателями выступит органист Александр Новосёлов, выпускник Нижегородской консерватории по классам «фортепиано» и «орган», магистр Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «орган», солист Карельской государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, обладатель премии «Органист года 2022» за популяризацию органной музыки среди детей и молодёжи в Республике Карелии.

В программе концерта «Десять шедевров мировой классики на органе» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVII-XX вв.: Марка-Антуана Шарпантье, французского духовного композитора и певца XVII-XVIII века, Георга Фридриха Генделя, немецкого и английского композитора эпохи барокко, Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора и органиста эпохи барокко, Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко, Алессандро Марчелло, итальянского композитора-любителя эпохи барокко, Леона Боэльмана, французского композитора и органиста XIX века, пишущего в позднеромантическом стиле, Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора-симфониста и органиста, творящего в свободном стиле, Ремо Джазотто, итальянского композитора-мистификатора XX века, Сэмюэла Барбера, американского композитора-романтика, творящего с элементами неоклассицизма.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, дом 64.