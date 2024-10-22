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Общество

Только 10% россиян боятся лишиться работы

Россияне стали заметно меньше опасаться потери работы и в большей степени, чем один-два года назад, уверены, что при необходимости смогут найти новое место со схожими условиями. В России утвердился рынок труда соискателя, утверждают аналитики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По их мнению, до конца года тренд будет нарастать — безработица останется на уровне 2,3–2,5%, а доходы работников будут расти из-за новых мер стимулирования найма крупными компаниями.

Доля занятых россиян, опасающихся потерять свое место работы («высокий» и «очень высокий» риск этого события), за последние два с половиной года снизилась с 16% до 10%. Доля тех, кто считает для себя риск потери работы «низким» или «очень низким», выросла с 78% до 84% опрошенных.

На свершившийся переход к рынку труда работников указывает и распределение ответов на вопрос об оценке возможности найти новую работу с теми же условиями труда и зарплатой не ниже текущей. Если в 2022–2023 годах большинство работающих заявляли, что это будет «трудно» или «очень трудно», то сейчас ответы разделились поровну (по 47%) между вариантами «тяжело» и «легко». Также ситуацию оценивают и безработные: в сентябре 2024 года 40% из них указали, что им будет «легко» или «очень легко» найти работу, ранее такого мнения придерживались 30% респондентов этой категории.

Продолжает расти доля работников, заявляющих, что в их подразделении или в организации обостряется проблема дефицита кадров. Год назад на это указывали 53% опрошенных, сейчас — 63%.

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