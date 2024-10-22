Прослушивание чтецов Пскова состоится в Каверинке

12:12, 22 октября 2024, ПАИ

23 октября в рамках конкурса литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов Пскова пройдёт очный отбор чтецов. Участие в нём примут 18 конкурсантов, которые подали заявки на номинацию «Лучший чтец». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Каждый из чтецов должен будет прочитать одно произведение перед тремя членами жюри. Неявка на очный отбор автоматически исключает вас из числа участников.

Жюри будет оценивать знание произведения наизусть, чёткость и чистоту произношения, эмоциональность и выразительность, а также оригинальность выбранного произведения.

Отбор состоится в актовом зале Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина по адресу Октябрьский проспект, 7а.

Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов – это не только конкурс молодых талантов Пскова, но и масштабная образовательная и культурно-просветительская программа, которая включает в себя обучающие лекции и мастер-классы, поездки и экскурсии, а также квартирник и квиз.

Проект реализуется при поддержке администрации Пскова и благодаря победе в конкурсе молодёжных проектов «Есть идея».