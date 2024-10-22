Великолучанки выступают на всероссийских соревнованиях по футболу в Новороссийске

12:36, 22 октября 2024, ПАИ

Великолукский женский футбольный клуб «Экспресс-ВЛГАФК» выступает на всероссийских соревнованиях «Лига I», которые стартовали сегодня, 22 октября, в Новороссийске. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Участниками финального этапа стали 12 команд, которые одержали победы и стали призёрами межрегиональных соревнований. Напомним, «Экспресс-ВЛГАФК» стал победителем чемпионата СЗФО, который прошёл в Великих Луках.

Все команды поделены на три равные группы. Великолучанки попали в группу «А» вместе с коллективами из Тамбова, Москвы и Нижнего Новгорода. В первом матче турнира «Экспресс-ВЛГАФК» проиграл московскому «Строгино» со счётом 0:7.

23 октября в 10:00 футболистки из Великих Лук проведут вторую игру группового этапа против тамбовской «Академии футбола».

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