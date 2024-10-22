Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанки выступают на всероссийских соревнованиях по футболу в Новороссийске

Великолукский женский футбольный клуб «Экспресс-ВЛГАФК» выступает на всероссийских соревнованиях «Лига I», которые стартовали сегодня, 22 октября, в Новороссийске. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Великолучанки выступают на всероссийских соревнованиях по футболу в Новороссийске. Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Участниками финального этапа стали 12 команд, которые одержали победы и стали призёрами межрегиональных соревнований. Напомним, «Экспресс-ВЛГАФК» стал победителем чемпионата СЗФО, который прошёл в Великих Луках.

Все команды поделены на три равные группы. Великолучанки попали в группу «А» вместе с коллективами из Тамбова, Москвы и Нижнего Новгорода. В первом матче турнира «Экспресс-ВЛГАФК» проиграл московскому «Строгино» со счётом 0:7.

23 октября в 10:00 футболистки из Великих Лук проведут вторую игру группового этапа против тамбовской «Академии футбола».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 октября 2024

Псковичка стала призёром международного марафона в Турции
22 октября 2024

Великолукский студент выиграл медаль Гран-при по самбо в Москве
22 октября 2024

Подведены итоги юбилейной псковской спартакиады «Твой выбор»
22 октября 2024

Великолучанки выступают на всероссийских соревнованиях по футболу в Новороссийске
22 октября 2024

Подведены итоги чемпионата Пскова по настольному теннису
22 октября 2024

Великолучанки участвуют в первенстве СЗФО по баскетболу
21 октября 2024

Соревнования по мини-футболу «Твой выбор» среди несовершеннолетних прошли в Порхове
21 октября 2024

«Семейное ГТО» провели в Новоржеве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...