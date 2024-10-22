Псковский хирург Константин Рагозин вернулся из командировок в Запорожье и Курскую область

12:44, 22 октября 2024, ПАИ

Врач-хирург Псковской областной клинической больницы Константин Рагозин вернулся из командировок в Запорожскую и Курскую области, где оказывал медпомощь жителям, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Нагрузка была достаточно большой, поскольку пациенты обращались не только с травмами, но и с ранениями разной степени тяжести, а также пострадавшие от обстрелов, отметил Константин Рагозин.

Специалист работал в составе выездной бригады врачей из разных регионов России в больнице города Васильевка Запорожской области. Обращений за помощью и операций было много. Обращались в том числе пациенты с минно-взрывной травмой. Работать приходилось через сутки. В бригаде было три врача: хирург, терапевт и рентгенолог, рассказал Константин Рагозин. Он также работал в лечебных учреждениях Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что медики требуются в новые субъекты России для оказания профессиональной медицинской помощи. С начала года шесть псковских врачей уже вернулись из командировок на новые территории и в Курскую область.