Подведены итоги юбилейной псковской спартакиады «Твой выбор»

12:52, 22 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги зональной спартакиады «Твой выбор», которая прошла в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 21 октября. Результатами поделился исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«Спартакиада проводилась среди детей, которые стоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Помимо детей из Пскова были участники из Псковского, Печорского, Палкинского, Гдовского, Плюсского и Стругокрасненского районов. Спартакиаду мы провели уже в пятый раз, до этого у нас были и другие виды спорта: настольный теннис, стритбол – но на этот раз решили остановиться на мини-футболе», – сказал Сергей Бухаров.

По итогам соревнований первое место заняла команда Печорского района, второе место у детей из Псковского района, а замкнули тройку лидеров спортсмены Пскова. «Финал пройдёт 13 ноября в Пскове. Думаю, что этот этап примет спорткомплекс «Олимп», – добавил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

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