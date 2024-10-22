Великолукский студент выиграл медаль Гран-при по самбо в Москве

13:01, 22 октября 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Максим Мерзляков выиграл бронзовую медаль Гран-при по самбо на призы «Молодой Гвардии Единой России». Старты прошли на арене международного центра самбо в «Лужниках», сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК





В соревнованиях участвовали спортсмены, ставшие финалистами первенства России в возрастных категориях до 20 и до 24 лет.

Максим Мерзляков выиграл бронзу в весе до 98 килограммов. «Спортсмен продемонстрировал высокий уровень подготовки, техническое мастерство и спортивный дух, что позволило ему добиться призового места в соревнованиях», – отметили в пресс-службе вуза.

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