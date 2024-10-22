Сколько налогов уже заплатили псковичи, рассказали в УФНС

13:22, 22 октября 2024, ПАИ

Более 573 млн рублей имущественных налогов за 2023 год уже заплатили в бюджет жители Псковской области. Из них транспортный налог – 393 млн рублей, налог на имущество физических лиц – 75 млн рублей, земельный налог – 105 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФНС России.

2 декабря 2024 года истекает срок для своевременной уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2023 год (транспортного и земельного налогов, налога на имущество), напомнили жителям Псковской области.

Произвести уплату имущественных налогов можно любым удобным способом:

с помощью интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Пополнить ЕНС»;

с помощью смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

в ближайшем отделении (или терминале) банка или «Почты России»;

через «Госуслуги» или в отделениях МФЦ.

Для получения дополнительной информации жители Псковской области также могут воспользоваться бесплатным номером единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.