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Псковичка стала призёром международного марафона в Турции

Псковичка Елена Волкова завоевала бронзовую медаль международного марафона «Бююкада», который прошёл в Турции, пишет «Комсомольская правда. Псков».

Псковичка стала призёром международного марафона в Турции. Фото: Елена Волкова

В рамках марафона в том числе проводились забеги на меньшие дистанции – Елена Волкова решила пробежать пять километров, где ей противостояло 416 спортсменок. «Я специализируюсь на дистанции 800 метров. Этот старт планировался как темповая тренировка. Трасса была очень сложная, практически без ровных участков. Я знала, что все решится на первом длинном подъеме. Постаралась его отработать и держаться за лидерами», – отметила псковичка.

По результатам забега Елена Волкова улучшила личный рекорд на 47 секунд. Псковская бегунья подчеркнула, что, итоговый результат стал для неё неожиданностью. «Мои тренировки направлены в основном на развитие скорости и силы. Но и общая выносливость выросла. После пятилетного перерыва, я тренируюсь полтора года. Считаю, что я здорово спрогрессировала за это время», – поделилась спортсменка.

На церемонии награждения Елена Волкова развернула российский флаг. Бегунья призналась, что побаивалась реакции окружающих. «Но все прошло отлично. После награждения ко мне подошли еще спортсмены из России и сказали, что это было смело», – резюмировала призёрка стартов.

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