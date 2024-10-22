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Спорт

Студент ВЛГАФК выиграл серебро всероссийских соревнований по греко-римской борьбе

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Лазарь Самойлов стал серебряным призёром всероссийских соревнований «Россия – Родина героев» среди юниоров до 21 года. Соревнования прошли в Красноярске с 18 по 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Студент ВЛГАФК выиграл серебро всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. Фото: пресс-служба ВЛГАФК

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 22 регионов России. Турнир посвящён памяти павших в ходе проведения СВО выпускников военно-инженерного института Сибирского федерального университета.

Студент ВЛГАФК Лазарь Самойлов выиграл серебро в весе до 60 килограммов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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