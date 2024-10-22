Дожди пройдут в Псковской области 23 октября

14:37, 22 октября 2024, ПАИ

Облачная, днём с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 23 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют дождь. Также небольшие дожди ожидаются на территории региона и днём.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от семи до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём ожидается от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление будет низким.