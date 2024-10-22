Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вокал, хореография, художественное слово: гала-концерт областного фестиваля творчества пожилых людей прошёл в Пскове

Большой гала-концерт областного фестиваля творчества пожилых людей прошёл в Пскове, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот из сюжета телеканала «Первый Псковский»

Большинство участников представили песенные номера, а также исполнили народные композиции о любви и родине.

«На такой фестиваль мы просто с удовольствием приезжаем и это очень важно, потому что это даёт стимул жить, эмоции, заряд бодрости. Они же молодеют после таких конкурсов», – рассказала руководитель «Хора ветеранов» Островского района Елена Александрова.

Исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова также отметила, что подобные мероприятия позволяют пожилым людям показать себя и рассказать о себе.

В этом году в конкурсе приняли участие не только жители Псковской области, но и Калининградской.

Фестиваль для пожилых людей – это часть федерального проекта «Старшее поколение» президентского нацпроекта «Демография». Мероприятие объединяет активистов «золотого возраста» уже более шести лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 октября 2024

Жители Псковской области смогут присоединиться к марафону «Знание. Первые»
22 октября 2024

Два шага к дому мечты
22 октября 2024

Ажиотажа на сезонную замену резины в Пскове пока не наблюдается - участники рынка
22 октября 2024

Карантин по трихинеллезу ввели в Дедовичском районе
22 октября 2024

Почему в Псковском отделении Союза пенсионеров нет членских взносов, объяснила Светлана Мельничук
22 октября 2024

Глухарь проконтролировал качество огородных работ у жителя Псковской области
22 октября 2024

Более 21 тысячи псковичей используют сервис «Госуслуги. Дом»
22 октября 2024

Вокал, хореография, художественное слово: гала-концерт областного фестиваля творчества пожилых людей прошёл в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...