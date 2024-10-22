Вокал, хореография, художественное слово: гала-концерт областного фестиваля творчества пожилых людей прошёл в Пскове

15:03, 22 октября 2024, ПАИ

Большой гала-концерт областного фестиваля творчества пожилых людей прошёл в Пскове, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Большинство участников представили песенные номера, а также исполнили народные композиции о любви и родине.

«На такой фестиваль мы просто с удовольствием приезжаем и это очень важно, потому что это даёт стимул жить, эмоции, заряд бодрости. Они же молодеют после таких конкурсов», – рассказала руководитель «Хора ветеранов» Островского района Елена Александрова.

Исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова также отметила, что подобные мероприятия позволяют пожилым людям показать себя и рассказать о себе.

В этом году в конкурсе приняли участие не только жители Псковской области, но и Калининградской.

Фестиваль для пожилых людей – это часть федерального проекта «Старшее поколение» президентского нацпроекта «Демография». Мероприятие объединяет активистов «золотого возраста» уже более шести лет.