Подведены итоги открытого чемпионата Псковской области по бадминтону

15:08, 22 октября 2024, ПАИ

Открытый чемпионат Псковской области по бадминтону «Золотая осень» прошёл в спорткомплексе «Писковичи» в Псковском районе 19 октября. Об этом сообщается в группе «Бадминтон. Псков» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Бадминтон. Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Бадминтон. Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Бадминтон. Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Бадминтон. Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Бадминтон. Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Бадминтон. Псков» в соцсети «ВКонтакте»











Турнир собрал более 40 спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Великих Лук, Смоленска, Соснового Бора и Эстонии.

В мужском парном разряде более сильной группы бадминтонистов победу одержали псковичи Лилиан Матиеску и Павел Главацкий. У женщин выиграли петербурженки Мария Малеванная и Ольга Васильева. В смешанном турнире победили Иван Сергеев из Йыхви и Елена Кутарева из Санкт-Петербурга.

В парном мужском разряде среди любителей выиграли москвич Алексей Непомнящий и петербуржец Андрей Шеф. В женском зачёте победил тандем с берегов Невы в составе Натальи Панченко и Надежды Кислицины. Дуэт из Смоленска – Алексей Бакушев и Инесса Травкина взяли золото в смешанном разряде.

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