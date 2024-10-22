Псковичи выиграли 14 золотых медалей на соревнованиях по спортивной аэробике «Смоленские узоры»
Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», выиграли 14 золотых медалей на региональных соревнованиях по спортивной аэробике и фестивале танцевальной гимнастике «Смоленские узоры». Соревнования прошли 18 октября в Смоленске. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
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Фото: спортшкола «Бригантина»
За медали соревнований боролись спортсмены из Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Калининградской, Тамбовской, Московской, Смоленской и Псковской областей.
Псковичи выиграли 14 золотых, девять серебряных и три бронзовые медали. К соревнованиям спортсменов готовили Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева.
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Псковичи выиграли 14 золотых медалей на соревнованиях по спортивной аэробике «Смоленские узоры»