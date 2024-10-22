Финальный этап Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт 27 октября

16:25, 22 октября 2024, ПАИ

Финальный этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью спринт-слалом «Осенние виражи» пройдёт в Псковском районе на горе Соколихе 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации автоспорта.

В областном Кубке примут участие гонщики старше 18 лет, имеющие лицензию пилота РАФ, а в первенстве посоревнуются спортсмены от 12 до 17 лет.

Участникам соревнований не обязательно управлять спортивным автомобилем. К стартам допускаются гонщики с технически исправными серийными автомобилями категории B, которые могут быть оборудованы штатными ремнями безопасности.

Награды автомногоборья разыграют в категориях «2WD», «4WD», «Наша классика», «Любительский «PRT», «Леди» и «Семейный». Каждому пилоту будет предоставлено три контрольных попытки, но только сумма двух лучших пойдёт в зачёт. Протяжённость асфальтированной трассы составит 1 000 метров.

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