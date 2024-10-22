Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2025 года
Госдума РФ приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда с 2025 года, пишет ТАСС.
Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы.
Согласно новому закону, с 2025 года МРОТ увеличится до 22 440 рублей.
Ранее Госдума приняла этот же законопроект в первом чтении.
Напомним, в начале 2024 года минимальный размер оплаты труда был проиндексирован на 18,5% и сейчас составляет 19 242 рубля.
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