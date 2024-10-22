Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2025 года

16:25, 22 октября 2024, ПАИ

Госдума РФ приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда с 2025 года, пишет ТАСС.

Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы.

Согласно новому закону, с 2025 года МРОТ увеличится до 22 440 рублей.

Ранее Госдума приняла этот же законопроект в первом чтении.

Напомним, в начале 2024 года минимальный размер оплаты труда был проиндексирован на 18,5% и сейчас составляет 19 242 рубля.